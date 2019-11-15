Контроль за работами по программе инициативного бюджетирования
Депутаты Брянского городского Совета Алексей Солонкин и Марина Соболевская проинспектировали ход работ на пяти площадках Советского района. В этом году эти объекты должны быть благоустроены по программе инициативного бюджетирования.
В рабочей поездке принимали участие подрядчики и активисты ТОС. На улице Калинина строится спортивная площадка с баскетбольным кортом, полем для-мини-футбола и тренажёрами. Аналогичная должна появиться во дворе домов 4 и 6 по улице Романа Брянского.
В поселке Малое Кузьмино возводятся детская площадка, беговые дорожки, комплексы для спортигр. Рабочая группа проверила ход строительства лестницы в Нижнем Судке по улице Луначарского и устройство скейт-парка в парке Соловьи. Строительство и завершение работ взято под контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU