В Брянске на улице Металлистов перекроют движение
Здесь будут ремонтировать коллектор
Закроют участок от улицы Комсомольской до переулка Куйбышева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске с 15 по 22 ноября перекроют движение на улице Металлистов. Закроют участок от улицы Комсомольской до переулка Куйбышева, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Здесь будут ремонтировать канализационный коллектор. Мэрия приносит извинения за неудобства и просит при необходимости использовать альтернативные маршруты движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU