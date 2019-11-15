В Брянске на улице Металлистов перекроют движение

15 Нояб. 10:20 2019-11-15T10:20:08+03:00

Закроют участок от улицы Комсомольской до переулка Куйбышева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Здесь будут ремонтировать коллектор

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В Брянске с 15 по 22 ноября перекроют движение на улице Металлистов. Закроют участок от улицы Комсомольской до переулка Куйбышева, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Здесь будут ремонтировать канализационный коллектор. Мэрия приносит извинения за неудобства и просит при необходимости использовать альтернативные маршруты движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU