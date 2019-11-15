Чиновников заставят убрать свалку по пути к детскому на улице Донбасской в Брянске
Проверку провела прокуратура
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В Брянске после проверки прокуратуры чиновников обязали убрать свалки в Бежице.
Местные жители пожаловались на разбросанные по улице части мебели, пакеты и листву, которые заметили по пути в детский сад. Горы мусора обнаружили на улицах Молодой Гвардии, Донбасской, Клинцовской, а также переулке Северном.
Правоохранители внесли представление мэрии. Мусор должны убрать.
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ИСТОЧНИК KP.RU