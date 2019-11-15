В Брянске на выезде из Володарского района столкнулись две легковушки и маршрутка
ДТП произошло утром в пятницу, 15 ноября
Из-за автоаварии образовался затор на выезде из Володарского района.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске на Выезде из Володарского района столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка №52. Дорожно- транспортное происшествие произошло около восьми часов утра, 15 ноября.
Автомобили получили механические повреждения. У машин оказались смяты капоты.
Из-за автоаварии образовался затор на выезде из района. Пробка начинается от железнодорожного вокзала.
Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU