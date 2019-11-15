В Брянске на выезде из Володарского района столкнулись две легковушки и маршрутка

15 Нояб. 09:29 2019-11-15T09:44:31+03:00

Из-за автоаварии образовался затор на выезде из Володарского района. Фото: Мария Дедкова

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В Брянске на Выезде из Володарского района столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка №52. Дорожно- транспортное происшествие произошло около восьми часов утра, 15 ноября.

Автомобили получили механические повреждения. У машин оказались смяты капоты.

Из-за автоаварии образовался затор на выезде из района. Пробка начинается от железнодорожного вокзала.

Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU