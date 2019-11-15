15 Нояб. 09:01 2019-11-15T09:21:27+03:00

Концерт пройдет в доме культуры Советского района

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В Брянске отметят праздник Кузьминки. Горожане вспомнят святых Косму и Дамиана, которые лечили людей.

Отметить праздник жителям Брянска предложили в воскресенье, 17 ноября, в доме культуры Советского района, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Перед гостями выступят фольклорные коллективы. А в фойе организуют тематическую выставку и выставку русских самоваров.

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ИСТОЧНИК KP.RU