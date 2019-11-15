В брянском "Кванториуме" начались занятия

15 Нояб. 08:44 2019-11-15T09:22:49+03:00

К обучению приступили ученики пока одного квантума

Изменить размер текста: A A

В Брянске начались занятия в детском технопарке "Кванториум". К обучению приступили воспитанники Промробоквантума. С детьми занимаются на базе гимназии №7.

А ученики Биоквантума посетили с экскурсией ботанический сад.

Напомним, всего в "Кванториуме" будут работать семь направлений. Открыли курсы английского языка и шахмат. В брянском технопарке каждый год смогут заниматься около 800 ребят. Все уроки бесплатны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU