В брянском "Кванториуме" начались занятия
К обучению приступили ученики пока одного квантума
Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"
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В Брянске начались занятия в детском технопарке "Кванториум". К обучению приступили воспитанники Промробоквантума. С детьми занимаются на базе гимназии №7.
А ученики Биоквантума посетили с экскурсией ботанический сад.
Напомним, всего в "Кванториуме" будут работать семь направлений. Открыли курсы английского языка и шахмат. В брянском технопарке каждый год смогут заниматься около 800 ребят. Все уроки бесплатны.
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ИСТОЧНИК KP.RU