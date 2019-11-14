В Брянске на улице Советской начали переносить водопровод и электросети

14 Нояб. 18:35 2019-11-14T18:35:54+03:00

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В Брянске проверили ход работ на улице Советской. Здесь в скором времени появится дорога. А пока на объекте продолжают строительство ливневки. Рабочие установили 10 колодцев, 20 ливнеприемников и проложили около 500 метров труб.

Со стороны улицы Крахмалева подрядчик начал переносить инженерные коммуникации: водопровод, кабельные и электрические сети.

Параллельно строители готовят основание для земполотна. Со следующей недели на этом участке должны засыпать щебень.

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ИСТОЧНИК KP.RU