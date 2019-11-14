2019-11-14T18:31:03+03:00
Общество

Подготовка к публичным слушаниям

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В Брянском городском Совете прошло заседание оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям. На обсуждение жителей города выносится проект Решения Брянского городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска», которые касаются изменения наименования муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска и Положением о публичных слушаниях в города Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета от 6.10.2005 №170-п, изменения и дополнения в Устав города Брянска должны пройти обсуждение на публичных слушаниях.

Брянским городским Советом народных депутатов принято Решение «О назначении публичных слушаний по вопросам обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска». Публичные слушания назначены на 25 ноября 2019 года в 11.00 в МБУК «Городской Дом культуры Советского района».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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