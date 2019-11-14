2019-11-14T18:28:07+03:00
Общество

Комплекс ГТО для брянских школьников

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Привлечение школьников к программе ГТО стало одной из тем заседания комитета по образованию Брянского городского Совета народных депутатов. Укрепление здоровья детей, гармоничное и всестороннее развитие личности, физическая подготовка являются важными аспектами системы образования. Вузы страны дают абитуриентам дополнительные баллы за «золотой», «серебряный» или «бронзовый» знаки ГТО. По информации городского управления образования, сейчас в школах проведена регистрация всех ребят, которые хотят пройти тестирование. В списке около десяти с половиной тысяч школьников. В этом году 231 ученик уложился в нормативы. Депутаты предложили выстраивать систему подготовки детей к сдаче норм на уроках физкультуры и популяризировать физкультурно-спортивный комплекс.

Сейчас школьники Бежицкого и Володарского районов сдают нормативы в центре тестирования ГТО на базе спорткомбината «Десна», а для учеников из Советского и Фокинского районов открыт центр спорткомплекса «Спартак».

Чтобы привлечь внимание к тестам ГТО, организовываются фестивали. На таких мероприятиях каждый может попробовать свои силы в выполнении упражнений.

— Важно дать возможность как можно большему количеству школьников участвовать в программе ГТО. В своё время это было самое массовое спортивное движение. Система была выстроена так, что упражнения отрабатывались на уроках физкультуры. Сейчас необходимо построить подготовку, начиная с детского сада, до вузов и ссузов. Директоры школ, заместители по воспитательной работе, учителя физкультуры должны уделять пристальное внимание этому вопросу, — сказал председатель комитета по образованию Брянского городского Совета Игорь Афонин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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