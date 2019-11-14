Транспортное развитие

14 Нояб. 18:16 2019-11-14T18:16:42+03:00

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В Брянском городском Совете прошло заседание комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту. Решением депутатов представители комитета были введены в составы рабочих комиссий и групп по приему объектов капитального ремонта и реконструкции. Как пояснил председатель комитета Валерий Иванов, это сделано для усиления депутатского контроля над качеством работ по благоустройству города. Также были рассмотрены перспективы развития транспортной сети города Брянска.

Как рассказали в отделе по транспорту Брянской городской администрации, прошедшее в последние годы обновление парка автобусного предприятия на 124 единицы позволило оптимизировать транспортную сеть, установить новые маршруты, сократить интервал движения. Ежедневно 150 автобусов выходит на линию, еще два года назад их было около 80. К середине декабря планируется приобретение еще 102 автобусов большого и среднего класса. Новые машины начнут эксплуатироваться в январе 2020 года. При модернизации маршрутов особое внимание уделяется пожеланиям жителей областного центра, в том числе проживающим в новых застраиваемых микрорайонах и удаленных уголках города. Также планируется увеличение машин на наиболее востребованных маршрутах, особенно в часы пик.

Сложнее обстоят дела с развитием электрического транспорта. Троллейбусное предприятие в настоящее время испытывает трудности в приобретении подвижного состава и обновлении контактной сети. По информации отдела по транспорту горадминистрации, в настоящее время на федеральном уровне прорабатывается механизм поддержки регионального электрического транспорта. В городской администрации сейчас ведется подготовка необходимой документации для участия в программе по получению субсидии на приобретение троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU