Брянский боец Виталий Минаков стал советником руководителя Росмолодежи
Информация о назначении появилась на сайте ведомства
Фото: Instagram.com, vitalyminakov
Изменить размер текста:
Брянского бойца Виталия Минакова назначили советником руководителя Росмолодежи. Информация о новом статусе нашего земляка появилась на официальном сайте ведомства.
Ранее экс-депутат облдумы опубликовал у себе в соцсетях фотографию. Под снимком он оставил комментарий:
- Смотрю на это фото и думаю, отношусь ли я еще к молодежи? Не знаю, но к Росмолодежи имею отношение точно!
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU