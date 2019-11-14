2019-11-14T18:10:23+03:00
Общество

Брянский боец Виталий Минаков стал советником руководителя Росмолодежи

Информация о назначении появилась на сайте ведомства
Мария Дедкова
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Фото: Instagram.com, vitalyminakovФото: Instagram.com, vitalyminakov
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Брянского бойца Виталия Минакова назначили советником руководителя Росмолодежи. Информация о новом статусе нашего земляка появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее экс-депутат облдумы опубликовал у себе в соцсетях фотографию. Под снимком он оставил комментарий:

- Смотрю на это фото и думаю, отношусь ли я еще к молодежи? Не знаю, но к Росмолодежи имею отношение точно!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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