В Брянске стартовало строительство Литейного моста
В Брянске начались работы на Литейном мосту. Строители готовят подъездные пути, вырубают деревья и отсыпают грунт.
Часть моста будут возводить заново. Проезжая часть рассчитана на две полосы. Новое сооружение будет вплотную примыкать к старому мосту, после реконструкции которого, обе части создадут единый мост.
Стоимость строительства части конструкции длиной 270 метров составит 455 миллионов рублей. Завершить работы должны до конца 2021 года, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.
Во время строительства каждый месяц специалисты будут брать пробы воды в Десне.
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ИСТОЧНИК KP.RU