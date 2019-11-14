В Брянске стартовало строительство Литейного моста

14 Нояб. 17:46 2019-11-14T17:46:19+03:00

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В Брянске начались работы на Литейном мосту. Строители готовят подъездные пути, вырубают деревья и отсыпают грунт.

Часть моста будут возводить заново. Проезжая часть рассчитана на две полосы. Новое сооружение будет вплотную примыкать к старому мосту, после реконструкции которого, обе части создадут единый мост.

Стоимость строительства части конструкции длиной 270 метров составит 455 миллионов рублей. Завершить работы должны до конца 2021 года, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.

Во время строительства каждый месяц специалисты будут брать пробы воды в Десне.

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ИСТОЧНИК KP.RU