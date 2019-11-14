Брянские бойцы спецназа устроили экскурсию для школьников

14 Нояб. 16:40 2019-11-14T16:40:35+03:00

Начальник отдела Кирилл Кузьменко провел для ребят экскурсию по помещениям отряда. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области

Для ребят подготовили выставку и показательные выступления

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В Брянске бойцы отряда специального отряда «Торнадо» отметили свой профессиональный праздник. На свое 29-летие они пригласили школьников и воспитанников кадетских школ, говорят в пресс-службе регионального УФСИН.

Начальник отдела Кирилл Кузьменко провел для ребят экскурсию по помещениям отряда. Для мальчишек и девчонок подготовили выставку оружия и экипировки, сотрудники рассказали и показали, что умеют бойцы.

Отдел специального назначения УФСИН России по Брянской области поддерживает правопорядок в колония, обеспечивают безопасность осужденных и работников уголовно-исполнительной системы. «Торнадо» много раз участвовал в операциях на Северном Кавказе.

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ИСТОЧНИК KP.RU