19 ноября у станции в Клюковниках закроют переезд

14 Нояб. 16:17 2019-11-14T16:17:03+03:00

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19 ноября в Навлинском районе у станции Клюковники закроют переезд. Проехать автомобилисты не смогут с 9.00 до 16.00. Здесь будут выправлять железнодорожные пути.

Объехать закрытый участок можно будет через деревню Приволье в Навлинском районе.

А в Брянске 18 ноября движение будет затруднено на улице Белорусской. Как сообщают в областной Госавтоинспекции, с 10 до 17.00 здесь будут устанавливать шлагбаумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU