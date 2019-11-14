2019-11-14T15:14:10+03:00
Общество

Брянск поборется за субсидию на покупку троллейбусов

Нужные документы готовят в горадминистрации
Мария Дедкова
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Обновлять нужно не только парк машин, но и контактную сеть.Обновлять нужно не только парк машин, но и контактную сеть.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянск будет добиваться получения денег на покупку троллейбусов. Об этом говорили депутаты на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту горсовета.

Народные избранники признали, что обновлять нужно не только парк машин, но и контактную сеть.

В городской администрации готовят необходимые документы, чтобы поучаствовать в программе по обновлению электрического транспорта.

Напомним, на данный момент подвижной состав троллейбусного предприятия изношен на 98 процентов. Часть "рогатых" заменят на маршрутах новые автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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