Купленные Брянском автобусы выйдут на маршруты в январе

14 Нояб. 14:52 2019-11-14T14:57:22+03:00

Автобусы поставят на новые и популярные маршруты. Фото: Марина АНТОНОВА

Машины приедут в город в конце этого года

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В Брянске 102 новых автобуса приступят к работе в январе. Об этом говорили на заседании комитета по хозяйству, связи и транспорту горсовета.

В декабре в Брянск приедут купленные автобусы большого и среднего класса. Новые машины выйдут на линии после проверки и оформления документов. Автобусы поставят на новые и популярные маршруты.

Напомним, за последние два года для Брянска купили 124 автобуса. Это позволило расширить транспортную сеть и сократить интервал движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU