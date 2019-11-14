Купленные Брянском автобусы выйдут на маршруты в январе
Машины приедут в город в конце этого года
Автобусы поставят на новые и популярные маршруты.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске 102 новых автобуса приступят к работе в январе. Об этом говорили на заседании комитета по хозяйству, связи и транспорту горсовета.
В декабре в Брянск приедут купленные автобусы большого и среднего класса. Новые машины выйдут на линии после проверки и оформления документов. Автобусы поставят на новые и популярные маршруты.
Напомним, за последние два года для Брянска купили 124 автобуса. Это позволило расширить транспортную сеть и сократить интервал движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU