2019-11-14T14:19:12+03:00
Общество

Заместитель губернатора Брянской области принял участие в заседании оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В Москве состоялось заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо. В заседании оргкомитета приняли участие заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко и президент Брянской областной федерации самбо Алексей Рассыльщиков.

В Брянской области этому виду спорта уделяется особое внимание. В рамках Свенской ярмарки проходит открытый Кубок губернатора Брянской области по самбо. Впервые он состоялся в прошлом году и был посвящен 80-летию со дня признания в нашей стране самбо видом спорта.

В Брянской области этот вид спорта развивается уже более пятидесяти лет. Отар Кацанашвили - легенда самбо Брянской области. Именно он начал развивать самбо в брянских школах, популяризировать этот вид спорта. На Брянщине мастерами спорта СССР и мастерами спорта России по самбо стали более 200 спортсменов и спортсменок, мастерами спорта России международного класса — 23 спортсмена. В области активно работает программа «Самбо в школу», и уже в четырех учебных заведениях Брянска открыты школы самбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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