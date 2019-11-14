Недобросовестных управляющих компаний становится меньше

14 Нояб. 14:14 2019-11-14T14:14:54+03:00

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В правительстве Брянской области состоялось еженедельное совещание под председательством губернатора Александра Богомаза. Основным вопросом совещания стало осуществление контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной инспекцией Брянской области в текущем году.

Как рассказал начальник государственной жилищной инспекции Брянской области Руслан Яньков, приоритетным направлением работы инспекции остается предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области жилищного законодательства, а также обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

На территории Брянской области всего 6887 многоквартирных домов. По состоянию за 9 месяцев текущего года в инспекцию поступило 4421 обращение. На особом контроле находится работа управляющих компаний. Губернатор Александр Богомаз высказывался по вопросу недопущения недобросовестных УК к осуществлению своей деятельности. Так, пристального внимания со стороны проверяющих органов заслуживают те УК, которые по сути являются банкротами, но продолжают собирать денежные средства с жильцов под видом уже других компаний. Таким фактам должна быть дана самая жесткая правовая оценка.

- На протяжении 2015, 2016, 2017 годов только одна УК была лишена лицензии, хотя из года в год накапливались долги, - сказал глава региона. - И вот на сегодняшний день компаний, которые лишились лицензии - 17. Некоторые компании находятся в стадии банкротства и уже не допущены к работе. Многие из них не выполняли предписания инспекции. То, что управляющие компании раньше из года в год накапливали задолженность за энергоресурсы, этого сегодня нет. Недобросовестные компании уходят. В судах по многим из них сейчас рассматриваются дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU