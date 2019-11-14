2019-11-14T13:54:04+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе лже-соцработница обокрала беспомощного пенсионера

23-летней девушке грозит до шести лет колонии
Мария Дедкова
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В Клинцовском районе к пенсионеру в дом проникла незнакомка под видом соцработника. 90-летний пенсионер большую часть дня проводил в постели и держал входную дверь незапертой, чтобы родственники могли зайти в дом.

Девушка засыпала вопросами пожилого мужчину, осмотрела дом и пообещала увеличение социальных выплат. После ухода незнакомки хозяин дома проверил сбережения. Оказалось, пропали восемь тысяч рублей.

- Предполагаемым преступником оказалась 23-летняя жительница хутора Величко Новозыбковского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Девушка призналась в совершенном преступлении, а также полностью возместила причиненный ущерб.

За кражу ей грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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