В Клинцовском районе лже-соцработница обокрала беспомощного пенсионера
В Клинцовском районе к пенсионеру в дом проникла незнакомка под видом соцработника. 90-летний пенсионер большую часть дня проводил в постели и держал входную дверь незапертой, чтобы родственники могли зайти в дом.
Девушка засыпала вопросами пожилого мужчину, осмотрела дом и пообещала увеличение социальных выплат. После ухода незнакомки хозяин дома проверил сбережения. Оказалось, пропали восемь тысяч рублей.
- Предполагаемым преступником оказалась 23-летняя жительница хутора Величко Новозыбковского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Девушка призналась в совершенном преступлении, а также полностью возместила причиненный ущерб.
За кражу ей грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU