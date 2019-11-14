В Брянске оборудуют больше 300 контейнерных площадок для сбора мусора
В Брянске оборудуют 300 новых контейнерных площадок. Территории для сбора мусора благоустроят во всех районах.
- Контейнерная площадка будет представлять собой павильон на бетонном основании с ограждением и крышей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ее размер варьируется в зависимости от населения и объемов отходов.
Подрядчики уже начали работы. Местных жителей попросили не мешать строителям. Всего на благоустройство мусорок потратят 31,3 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU