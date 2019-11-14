2019-11-14T12:54:05+03:00
Общество

В Брянской области изъяли пять опасных посылок

Уровень радиации в пакетах превышал допустимые значения
Мария Дедкова
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Сотрудники таможни, Роспотребонадзора и почты отработали порядок действий при обнаружении таких опасных посылок.Сотрудники таможни, Роспотребонадзора и почты отработали порядок действий при обнаружении таких опасных посылок.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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В этом году в Брянской области таможенники изъяли пять опасных посылок. У них был повышен уровень ионизирующего излучения.

- В четырех случаях пересылали части наручных часов, - рассказывает первый заместитель начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров. - А еще в одной из посылок, прибывшей из Германии, обнаружили фотообъектив, радиационный фон которого составил 5,66 микрозиверт в час при естественном фоне - 0,09 микрозиверт в час. По решению Роспотребнадзора эти посылки вернули отправителю.

На днях в зоне международного почтового обмена на Володарском таможенном посту прошли учения. Сотрудники таможни, Роспотребонадзора и почты отработали порядок действий при обнаружении таких опасных посылок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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