В Брянской области изъяли пять опасных посылок
В этом году в Брянской области таможенники изъяли пять опасных посылок. У них был повышен уровень ионизирующего излучения.
- В четырех случаях пересылали части наручных часов, - рассказывает первый заместитель начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров. - А еще в одной из посылок, прибывшей из Германии, обнаружили фотообъектив, радиационный фон которого составил 5,66 микрозиверт в час при естественном фоне - 0,09 микрозиверт в час. По решению Роспотребнадзора эти посылки вернули отправителю.
На днях в зоне международного почтового обмена на Володарском таможенном посту прошли учения. Сотрудники таможни, Роспотребонадзора и почты отработали порядок действий при обнаружении таких опасных посылок.
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ИСТОЧНИК KP.RU