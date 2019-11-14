Жителя Выгоничского района осудили за ложный донос

14 Нояб. 12:04 2019-11-14T13:58:49+03:00

Молодой человек рассказал об угоне, чтобы скрыть ДТП

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20-летнего жителя Выгоничского района признали виновным в ложном доносе.

Как установил суд, 8 сентября молодой человек заявил в полицию об угоне автомобиля. Но проверка показала, что сообщение парня было ложью. Выяснилось, что таким способом он хотел скрыть свою причастность к ДТП.

Виновному назначили штраф - пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU