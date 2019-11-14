В Брянске на Первомайском мосту из-за ДТП собралась пробка
Затор образовался от гипермаркета до Памятника болгарским патриотам
Фото: vk.com, Александр Петров
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Утром в четверг, 14 ноября, на въезде Бежицкий район Брянска собралась пробка. Затор возник из-за ДТП, которое произошло на Первомайском мосту.
Здесь столкнулись два легковых автомобиля. В автоаварии машины получили механические повреждения.
По словам автомобилистов, пробка растянулась от гипермаркета «Линия» до Памятника болгарским патриотам.
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ИСТОЧНИК KP.RU