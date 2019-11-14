В Брянске на улице Литейной сбили 11-летнего школьника

14 Нояб. 11:18 2019-11-14T11:18:31+03:00

В ДТП школьник получил серьезные травмы. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске на улице Литейной под колеса легкового автомобиля угодил 11-летний школьник, перебегавший дорогу. Автоавария произошла около 17.45 13 ноября.

- По предварительной информации, 42-летний водитель "Лады ИксРей" ехал со стороны улицы Ново-Советской в сторону улицы Дятьковской, когда сбил юного пешехода, - говорят в УГИБДД России по Брянской области. - Мальчик перебегал проезжую в неположенном месте.

В ДТП школьник получил серьезные травмы. Мальчика с травмой головы, ушибом головного мозга и переломом теменной кости госпитализировали. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU