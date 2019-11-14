К госзакупкам допустят самозанятых брянцев

14 Нояб. 11:05 2019-11-14T11:05:59+03:00

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Специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 июля 2020 года будет распространен на всю страну. Соответствующую инициативу правительства и парламентариев одобрил лично Президент Владимир Путин. Ранее этот вопрос в рамках рабочей встречи обсуждал с первым вице-премьером министром финансов Антоном Силуановым брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.

Напомним, сегодня проект в пилотном режиме успешно работает в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Суть его заключается в том, что граждане с ежегодным доходом не более 2,4 млн рублей могут платить налог по ставке 4%, если работают с физлицами, и 6% - если индивидуальными предпринимателями. Сдавать отчетность при этом не требуется.

В начале октября, на встрече с Антоном Силуановым, Борис Пайкин отмечал, что новый налоговый режим дает ощутимую разгрузку для малого бизнеса и его надо расширять на новые регионы страны, в числе которых обязательно должна оказаться Брянщина. Теперь предложение вице-премьера со следующего года поэтапно дать право распространения этого налогового режима всем субъектам Российской Федерации поддержано Владимиром Путиным.

Более того, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, первым заместителем которого является Борис Пайкин, 13 ноября поддержал идею предоставления возможности самозанятым принимать участие в госзакупках.

«Новый налоговый режим для самозанятых успешно зарекомендовал себя во время «обкатки» в четырех пилотных регионах, - комментирует Борис Пайкин. – Свыше двухсот тысяч человек, подключившись к нему, получают на сегодня существенные налоговые льготы. Мною лично приложено немало усилий, чтобы он стал доступен и для жителей Брянщины. Уверен, такой правовой механизм, как самозанятые, даст дополнительный толчок к развитию региональной экономики и выходу из тени отельных категорий налогоплательщиков. А одобренное нами подключение самозанятых к участию в госзакупках позволит им сполна пользоваться привилегиями, предоставленными малому и среднему бизнесу».

ИСТОЧНИК KP.RU