2019-11-14T11:05:59+03:00
Политика

К госзакупкам допустят самозанятых брянцев

Инициатива будет распространена на всю страну и поддержанна Борисом Пайкиным
Поделиться:
Борис Пайкин: «Новый налоговый режим для самозанятых успешно зарекомендовал себя во время «обкатки» в четырех пилотных регионах»Борис Пайкин: «Новый налоговый режим для самозанятых успешно зарекомендовал себя во время «обкатки» в четырех пилотных регионах»
Изменить размер текста:

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 июля 2020 года будет распространен на всю страну. Соответствующую инициативу правительства и парламентариев одобрил лично Президент Владимир Путин. Ранее этот вопрос в рамках рабочей встречи обсуждал с первым вице-премьером министром финансов Антоном Силуановым брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.

Напомним, сегодня проект в пилотном режиме успешно работает в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Суть его заключается в том, что граждане с ежегодным доходом не более 2,4 млн рублей могут платить налог по ставке 4%, если работают с физлицами, и 6% - если индивидуальными предпринимателями. Сдавать отчетность при этом не требуется.

В начале октября, на встрече с Антоном Силуановым, Борис Пайкин отмечал, что новый налоговый режим дает ощутимую разгрузку для малого бизнеса и его надо расширять на новые регионы страны, в числе которых обязательно должна оказаться Брянщина. Теперь предложение вице-премьера со следующего года поэтапно дать право распространения этого налогового режима всем субъектам Российской Федерации поддержано Владимиром Путиным.

Более того, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, первым заместителем которого является Борис Пайкин, 13 ноября поддержал идею предоставления возможности самозанятым принимать участие в госзакупках.

«Новый налоговый режим для самозанятых успешно зарекомендовал себя во время «обкатки» в четырех пилотных регионах, - комментирует Борис Пайкин. – Свыше двухсот тысяч человек, подключившись к нему, получают на сегодня существенные налоговые льготы. Мною лично приложено немало усилий, чтобы он стал доступен и для жителей Брянщины. Уверен, такой правовой механизм, как самозанятые, даст дополнительный толчок к развитию региональной экономики и выходу из тени отельных категорий налогоплательщиков. А одобренное нами подключение самозанятых к участию в госзакупках позволит им сполна пользоваться привилегиями, предоставленными малому и среднему бизнесу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске в массовом ДТП с маршруткой №76 пострадали несколько человек
Детсад в брянском поселке Путевка обещают построить к концу ноября
В брянском поселке Чайковичи легковушка протаранила остановку
С начала года брянские участковые пресекли 2,5 тысячи преступлений
В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника
Под Комаричами иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Брянцы собирают средства на лечение редактора православного журнала
В Брянске грузовик протаранил электроопору
В Брянске продолжают расширять Городищенскую горку
В квартире жителя Брянска нашли склад оружия времен войны
Брянский краеведческий музей получил диплом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В Унече могут построить новую школу
Музеи Брянской области войдут в национальные туристические маршруты
В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо
В школе на старом аэропорту в Брянске оборудуют водопровод и отопление