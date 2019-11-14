2019-11-14T10:45:33+03:00
Общество

В брянском поселке экономили на тепле в квартирах, школе и больнице

Показатели в трубопроводе котельной были ниже нормы
Ольга УМАРОВА
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Жители Гордеевского района пожаловались на плохое отопление.Жители Гордеевского района пожаловались на плохое отопление.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Гордеевском районе плохо отапливали многоквартирные дома и соцучреждения. С жалобой на холодные помещения в прокуратуру обратились жители поселка Мирный.

Доводы селян подтвердились. Прокурорская проверка показала: комуслугу по отоплению оказывали ненадлежащим образом.

В частности, установлено, что в конце октября - начале ноября этого года датчики теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе котельной поселка фиксировали показатели ниже нормы.

- Это означает, что с наступлением холодов не будет нормально поддерживаться температура в жилых домах, общеобразовательной школе и амбулатории, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Также выяснилось, что на 25 многоквартирных домов нет документов на приборы учета тепловой энергии. Поэтому отследить температурные параметры теплоносителя на входе в дома и возможные потери тепла на теплотрассе невозможно.

Нарушения должны устранить руководители ГУП «Брянсккоммунэнерго» и управляющая компания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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