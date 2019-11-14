В брянском поселке экономили на тепле в квартирах, школе и больнице
В Гордеевском районе плохо отапливали многоквартирные дома и соцучреждения. С жалобой на холодные помещения в прокуратуру обратились жители поселка Мирный.
Доводы селян подтвердились. Прокурорская проверка показала: комуслугу по отоплению оказывали ненадлежащим образом.
В частности, установлено, что в конце октября - начале ноября этого года датчики теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе котельной поселка фиксировали показатели ниже нормы.
- Это означает, что с наступлением холодов не будет нормально поддерживаться температура в жилых домах, общеобразовательной школе и амбулатории, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Также выяснилось, что на 25 многоквартирных домов нет документов на приборы учета тепловой энергии. Поэтому отследить температурные параметры теплоносителя на входе в дома и возможные потери тепла на теплотрассе невозможно.
Нарушения должны устранить руководители ГУП «Брянсккоммунэнерго» и управляющая компания.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU