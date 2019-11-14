Губернатор Брянской области представил своего нового заместителя
Сергей Тимошенко будет курировать строительство и дорожное хозяйство
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:
Брянский губернатор Александр Богомаз представил своего нового заместителя, который будет курировать вопросы архитектуры, строительства и дорожного хозяйства. Напомним, им стал Сергей Тимошенко.
Своего нового зама глава региона представил на еженедельном совещании в областном правительстве. Александр Богомаз пожелал чиновнику успехов в профессиональной деятельности.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU