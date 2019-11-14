Губернатор Брянской области представил своего нового заместителя

14 Нояб. 09:56 2019-11-14T14:00:01+03:00

Сергей Тимошенко будет курировать строительство и дорожное хозяйство

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Брянский губернатор Александр Богомаз представил своего нового заместителя, который будет курировать вопросы архитектуры, строительства и дорожного хозяйства. Напомним, им стал Сергей Тимошенко.

Своего нового зама глава региона представил на еженедельном совещании в областном правительстве. Александр Богомаз пожелал чиновнику успехов в профессиональной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU