На улице Белорусской в Брянске уложили новый асфальт
В Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Белорусской. На объекте полностью уложили новый асфальт, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В данный момент рабочие строят тротуары.
- Улица Белорусская является переходящим объектом, - пояснили в мэрии. - Это значит, что ее капремонт, который начали в 2019-м, закончат в 2020 году. В следующем году здесь смонтируют новое светодиодное освещение, остановочные комплексы, заездные карманы, установят дорожные знаки и пешеходное ограждение.
Протяженность объекта - 3,5 километра, стоимость работ - около 72 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU