На улице Белорусской в Брянске уложили новый асфальт

14 Нояб. 09:31 2019-11-14T09:31:05+03:00

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В Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Белорусской. На объекте полностью уложили новый асфальт, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В данный момент рабочие строят тротуары.

- Улица Белорусская является переходящим объектом, - пояснили в мэрии. - Это значит, что ее капремонт, который начали в 2019-м, закончат в 2020 году. В следующем году здесь смонтируют новое светодиодное освещение, остановочные комплексы, заездные карманы, установят дорожные знаки и пешеходное ограждение.

Протяженность объекта - 3,5 километра, стоимость работ - около 72 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU