2019-11-14T09:00:11+03:00
Общество

В Брянске на наркологическом учете состоит 101 подросток

Из них девять детей младше 14 лет
Ольга УМАРОВА
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В Брянске насчитали 101 подростка с алкогольной и наркотической зависимостью. Проблему обсудили на совещании в горадминистрации.

По данным на 1 октября, на учете в подростковом наркологическом кабинете состоит 101 несовершеннолетний. Из них - 9 детей до 14 лет и 92 подростка - до 17.

- Районные комиссии по делам несовершеннолетних ведут строгий учет детей и подростков, склонных к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ, - отметила руководитель городского отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Анжелика Ильюшина. - С ними проводят индивидуальную профилактическую работу, при необходимости направляют на курсы лечения. В каждую комиссию по делам несовершеннолетних входит врач-нарколог. С начала года к нему за медпомощью обратились 935 подростков. Из них двое прошли курс лечения в условиях стационара, 136 в амбулаторных условиях, а 797 получили необходимую консультацию.

Кроме того, с начала года составили 210 административных протоколов по фактам продажи несовершеннолетним алкоголя. В позднее время на улицах Брянска задержали 99 юных горожан, которых находились в общественных местах в нетрезвом виде. В отдельных случаях на их родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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