Жителя Навли будут судить за убийство знакомого
В Навле на скамье подсудимых окажется 39-летней местный житель. Его обвиняют в смертельном избиении приятеля, сообщает СУ СКР по Брянской области.
По версии следствия, трагедия произошла вечером 24 августа этого года. Фигурант дела встретил на улице своего 34-летнего знакомого. Беседа переросла в ссору.
- Обвиняемый начал избивать оппонента, нанеся ему не менее 28 ударов кулаками и ногами по телу, - рассказали в следственном комитете. – Травмы оказались для потерпевшего смертельными.
На брянца завели уголовное дело, дальше его ждет суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU