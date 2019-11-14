Жителя Навли будут судить за убийство знакомого

14 Нояб. 08:36 2019-11-14T09:33:06+03:00

Обвиняемый на следственном эксперименте. Фото: Пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

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В Навле на скамье подсудимых окажется 39-летней местный житель. Его обвиняют в смертельном избиении приятеля, сообщает СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 24 августа этого года. Фигурант дела встретил на улице своего 34-летнего знакомого. Беседа переросла в ссору.

- Обвиняемый начал избивать оппонента, нанеся ему не менее 28 ударов кулаками и ногами по телу, - рассказали в следственном комитете. – Травмы оказались для потерпевшего смертельными.

На брянца завели уголовное дело, дальше его ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU