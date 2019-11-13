2019-11-13T19:34:54+03:00
Общество

В брянское водохранилище выпустили 12 тысяч мальков сазана

Так хотят компенсировать ущерб биологическим ресурсам при строительстве Первомайского моста
Мария Дедкова
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Место для выпуска мальков выбирали специалисты Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству.Место для выпуска мальков выбирали специалисты Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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11,9 тысячи мальков сазана выпустили в Бытошское водохранилище, что в Дятьковском районе. Так хотят компенсировать возможный ущерб, причинный водным ресурсам Десны при строительстве Первомайского моста.

Место для выпуска мальков выбирали специалисты Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству.

- Такие меры проводят обычно после окончания стройки мостов вблизи водоемов, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Это распространенная практика - таким образом, удается содержать водные ресурсы под контролем и в безопасности.

Напомним, реконструкция второй очереди Первомайский моста открыли в июле этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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