В Брянске 28-летняя девушка попыталась поджечь автомобиль

13 Нояб. 18:38 2019-11-13T18:38:24+03:00

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В Брянске сотрудники Росгвардии задержали девушку, пытавшуюся поджечь автомобиль на парковке.

На пульт централизованной охраны ОВО сначала сообщили о драке на улице Флотской. На место выехал наряд группы задержания. Но драки правоохранители не увидели.

В это время к ним подошел горожанин и обратил внимание на даму, которая разбила окно в припаркованной машине. Росгвардейцы увидели женщину, которая разбила лобовое стекло и бросила внутрь подожженный предмет. Пламя потушили, а 28-летнюю горожанку задержали, пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Хулиганку передали сотрудникам полиции, приехавшим на место происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU