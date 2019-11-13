«Чистой планете» помогает Дмитрий Менделеев

13 Нояб. 18:36 2019-11-13T18:36:30+03:00

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Больше тысячи школьников Брянской области узнали о вторичной переработке отходов и раздельном сборе мусора благодаря совместному проекту «Чистой планеты» и Брянского государственного инженерно-технологического университета. Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает заниматься экологическим просвещением подрастающего поколения. А помогает в этом - автор периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев.

Так в октябре и ноябре АО «Чистая планета» вместе с преподавателями и студентами БГИТУ организовали и провели в районах области площадки всероссийского фестиваля «НАУКА 0+». Участие в этом мероприятии приняли в общей сложности более 1000 школьников из Карачева, Жуковки, Красной Горы, Погара, Стародуба, Клинцовского района. В специальном блоке познавательного фестиваля ребята знакомились с различными направлениями переработки мусора, правилами раздельного сбора, а также ответили на вопросы, которые касались «реформы чистоты» и правил обращения с отходами.

- Этот год по инициативе ЮНЕСКО объявлен годом периодической таблицы Менделеева. Весь мир отмечает 150 лет со дня публикации этого фундаментального открытия. Этой же дате посвящен и текущий фестиваль «НАУКА 0+». Поэтому тематика площадок фестиваля составлена таким образом, чтобы показать значимость химии и достижений этой науки для повседневной жизни людей. Так, например, химическая технология способствует созданию материалов из ранее произведенных, что лежит в основе переработки вторичных ресурсов. А чтобы эффективность переработки утильного сырья была высокой, необходимо добиться его некоторой чистоты, что в значительной мере может быть достигнуто путем внедрения раздельного сбора отходов, - рассказала проректор по научной и инновационной деятельности Брянского государственного инженерно-технологического университета Елена Цублова.

Именно этой проблеме был посвящен блок фестиваля, на котором у ребят была возможность познакомиться с направлениями переработки мусора, правилами раздельного сбора, а также ответить на вопросы соответствующей тематики. Чтобы знания о правильном обращении с мусором появились у большинства школьников, представителям образовательных учреждений были вручены полезные подарки от регионального оператора АО «Чистая планета» - раскраски для младших школьников, информационные буклеты и настольные игры для учащихся средних и старших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU