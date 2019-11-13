Губернатор проходит подготовку по вопросам повышения эффективности работы в сфере безопасности жизнедеятельности населения

13 Нояб. 18:32 2019-11-13T18:32:29+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз проходит подготовку в Институте развития при Академии гражданской защиты МЧС России по категории «Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Обучение проходит в целях подготовки высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам повышения эффективности деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности населения при оперативном управлении территориальной подсистемой РСЧС и гражданской обороной субъекта.

Губернатор Брянской области договорился с руководством Института об обучении в 2020 году специалистами образовательного учреждения выездным методом глав муниципальных образований Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU