Губернатор проходит подготовку по вопросам повышения эффективности работы в сфере безопасности жизнедеятельности населения
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проходит подготовку в Институте развития при Академии гражданской защиты МЧС России по категории «Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Обучение проходит в целях подготовки высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам повышения эффективности деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности населения при оперативном управлении территориальной подсистемой РСЧС и гражданской обороной субъекта.
Губернатор Брянской области договорился с руководством Института об обучении в 2020 году специалистами образовательного учреждения выездным методом глав муниципальных образований Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU