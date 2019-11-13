Губернатор Александр Богомаз принял участие в собрании Совета муниципальных образований Брянской области

13 Нояб. 18:30 2019-11-13T18:30:35+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в ведении общего собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области».

-Ежегодно мы с вами встречаемся на собрании «Совета муниципальных образований», чтобы рассмотреть вопросы, казалось бы, простые и вроде бы текущие, но на самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное - уровень жизни жителей Брянской области, а это и есть основная цель работы власти, - сказал в приветственном слове губернатор Брянской области Александр Богомаз. - На муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий. Потому что местное самоуправление, подчеркну еще раз, — самая близкая к людям власть. Она не только знает их насущные заботы, но и позволяет каждому жителю подключиться к общему полезному делу, принять в нем личное, активное участие.

На общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области» обсудили вопрос о вступлении Ассоциации в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления (НАМСУ). Это позволит формировать единую согласованную политику в развитии системы местного самоуправления.

В завершение общего собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области» губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды представителям муниципальных образований.

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ИСТОЧНИК KP.RU