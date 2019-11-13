Прапорщик брянской войсковой части получил условный срок за избиение рядового
В суде выяснили, что командир был недоволен работой солдата
Военнослужащего осудили на три года за превышение должностных полномочий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прапорщика из клинцовской войсковой части осудили за избиение рядового.
Все случилось 7 июня. Командир был недоволен работой солдата. Как рассказали в военном следственном отделе СК России по Брянскому гарнизону, прапорщик дважды ударил срочника ногой по плечу и груди и трижды бил кулаком по спине.
Военнослужащего осудили на три года за превышение должностных полномочий.
Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU