2019-11-13T15:37:31+03:00
Происшествия

Прапорщик брянской войсковой части получил условный срок за избиение рядового

В суде выяснили, что командир был недоволен работой солдата
Мария Дедкова
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Военнослужащего осудили на три года за превышение должностных полномочий.Военнослужащего осудили на три года за превышение должностных полномочий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прапорщика из клинцовской войсковой части осудили за избиение рядового.

Все случилось 7 июня. Командир был недоволен работой солдата. Как рассказали в военном следственном отделе СК России по Брянскому гарнизону, прапорщик дважды ударил срочника ногой по плечу и груди и трижды бил кулаком по спине.

Военнослужащего осудили на три года за превышение должностных полномочий.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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