В брянском зоопарке в семье обезьян родился малыш

13 Нояб. 15:11 2019-11-13T15:11:16+03:00

Увидеть детеныша могут все посетители

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В брянском зоопарке рассказали о пополнении. У семьи обезьян породы Магот в конце октября появился долгожданный малыш.

- Рождения детеныша у пары Тайсона и Читы в зоопарке ждали больше трех лет, - говорят сотрудники учреждения. - Чита заботится о малыше как настоящая мать: кормит, ласкает и играет.

Увидеть детеныша уже могут все посетители зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU