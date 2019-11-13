В брянском зоопарке в семье обезьян родился малыш
Увидеть детеныша могут все посетители
Скриншот с видео vk.com, ЗООПАРК г.Брянска
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В брянском зоопарке рассказали о пополнении. У семьи обезьян породы Магот в конце октября появился долгожданный малыш.
- Рождения детеныша у пары Тайсона и Читы в зоопарке ждали больше трех лет, - говорят сотрудники учреждения. - Чита заботится о малыше как настоящая мать: кормит, ласкает и играет.
Увидеть детеныша уже могут все посетители зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU