В Брянске временно изменится маршруты троллейбусов №9, №11 и №12
Это связано с дорожными работами
Троллейбусы будут ездить через разворотное кольцо «Дружбы».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске с 14 ноября временно изменится маршруты троллейбусов № 9, №11 и №12. Такая информация появилась на официальной страничке троллейбусного управления в соцсетях.
Из-за дорожных работ на улице Литейной на участке от остановки «Дружбы» до «Автоколонны» машины курсировать не будут.
Троллейбусы будут ездить через разворотное кольцо «Дружбы».
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ИСТОЧНИК KP.RU