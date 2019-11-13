2019-11-13T14:41:31+03:00
Общество

В Брянске временно изменится маршруты троллейбусов №9, №11 и №12

Это связано с дорожными работами
Мария Дедкова
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Троллейбусы будут ездить через разворотное кольцо «Дружбы».Троллейбусы будут ездить через разворотное кольцо «Дружбы».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске с 14 ноября временно изменится маршруты троллейбусов № 9, №11 и №12. Такая информация появилась на официальной страничке троллейбусного управления в соцсетях.

Из-за дорожных работ на улице Литейной на участке от остановки «Дружбы» до «Автоколонны» машины курсировать не будут.

Троллейбусы будут ездить через разворотное кольцо «Дружбы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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