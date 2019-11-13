Брянцы смогут улететь в Турцию и на Кипр

13 Нояб. 13:40 2019-11-13T14:53:30+03:00

Планируется, что рейсы в Турцию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября. Фото: Марина АНТОНОВА

Туры в ближайшее время появятся в продаже

Изменить размер текста: A A

В следующем году любители пляжного отдыха смогут улететь из Брянска за границу. Из нашего аэропорта летом стартуют авиарейсы в Турцию и на Кипр. Об этом говорили на встрече гендиректора популярного туроператора Александра Сирченко, заместителя губернатора Александра Жигунова и директора аэропорта «Брянск» Александра Сая.

Спикеры отметили успех чартертных рейсов из Брянска в Анталию. - Туры на основе прямых перелетов оказались востребованными на протяжении всего лета, - говорят представители турфирмы. - Самолеты летали полностью загруженными. Поэтому приняли решение о продолжении полетов.

Жители Брянска смогут выбирать, где провести летний отпуск. Туры в Турцию с вылетом из Брянска уже можно купить. Начало полетов наметили на 27 мая. Планируется, что рейсы в Анталию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.

Бронирование туров на Кипр стартует в ближайшее время.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU