2019-11-13T14:53:30+03:00
Общество

Брянцы смогут улететь в Турцию и на Кипр

Туры в ближайшее время появятся в продаже
Мария Дедкова
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Планируется, что рейсы в Турцию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.Планируется, что рейсы в Турцию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.Фото: Марина АНТОНОВА
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В следующем году любители пляжного отдыха смогут улететь из Брянска за границу. Из нашего аэропорта летом стартуют авиарейсы в Турцию и на Кипр. Об этом говорили на встрече гендиректора популярного туроператора Александра Сирченко, заместителя губернатора Александра Жигунова и директора аэропорта «Брянск» Александра Сая.

Спикеры отметили успех чартертных рейсов из Брянска в Анталию. - Туры на основе прямых перелетов оказались востребованными на протяжении всего лета, - говорят представители турфирмы. - Самолеты летали полностью загруженными. Поэтому приняли решение о продолжении полетов.

Жители Брянска смогут выбирать, где провести летний отпуск. Туры в Турцию с вылетом из Брянска уже можно купить. Начало полетов наметили на 27 мая. Планируется, что рейсы в Анталию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.

Бронирование туров на Кипр стартует в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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