Брянцы смогут улететь в Турцию и на Кипр
В следующем году любители пляжного отдыха смогут улететь из Брянска за границу. Из нашего аэропорта летом стартуют авиарейсы в Турцию и на Кипр. Об этом говорили на встрече гендиректора популярного туроператора Александра Сирченко, заместителя губернатора Александра Жигунова и директора аэропорта «Брянск» Александра Сая.
Спикеры отметили успех чартертных рейсов из Брянска в Анталию. - Туры на основе прямых перелетов оказались востребованными на протяжении всего лета, - говорят представители турфирмы. - Самолеты летали полностью загруженными. Поэтому приняли решение о продолжении полетов.
Жители Брянска смогут выбирать, где провести летний отпуск. Туры в Турцию с вылетом из Брянска уже можно купить. Начало полетов наметили на 27 мая. Планируется, что рейсы в Анталию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.
Бронирование туров на Кипр стартует в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU