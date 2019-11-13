2019-11-13T13:10:49+03:00
Общество

От мэра Брянска Александра Макарова потребовали убрать свалку в Бежице

Мусорки нашли на улицах Орловской и 22 Съезда КПСС
Елена РАКОВА
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Чиновники пока рассматривают требование прокуратуры.Чиновники пока рассматривают требование прокуратуры.Фото: Марина АНТОНОВА
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От главы Брянской городской администрации прокуратура потребовала убрать две незаконные свалки. Обе находятся в Бежицком районе Брянска на улицах Орловской и 22 Съезда КПСС.

Обнаружили залежи отходов во время прокурорской проверки, которую организовали после публикации в СМИ.

- В ходе проверки на улицах Орловская и 22–го Съезда КПСС обнаружены свалки несанкционированных бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор потребовал устранить нарушения, внеся представление главе Брянской городской администрации.

Пока чиновники никак не отреагировали на требование прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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