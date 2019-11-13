От мэра Брянска Александра Макарова потребовали убрать свалку в Бежице
От главы Брянской городской администрации прокуратура потребовала убрать две незаконные свалки. Обе находятся в Бежицком районе Брянска на улицах Орловской и 22 Съезда КПСС.
Обнаружили залежи отходов во время прокурорской проверки, которую организовали после публикации в СМИ.
- В ходе проверки на улицах Орловская и 22–го Съезда КПСС обнаружены свалки несанкционированных бытовых отходов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор потребовал устранить нарушения, внеся представление главе Брянской городской администрации.
Пока чиновники никак не отреагировали на требование прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU