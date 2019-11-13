Зимой улицы Володарского района Брянска от снега будут очищать 24 спецмашины

13 Нояб. 12:48 2019-11-13T12:48:05+03:00

А с припаркованными машинами предложили бороться с помощью Госавтоинспекции

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В Володарском районе Брянска дороги от снега будут чистить 24 спецмашины. Технику к предстоящему сезона обновили.

- От снега и льда улицы будут очищать грейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, снегопогрузчики, рециклер и другие машины, - рассказали представители дорожного управления на заседании депутатам районной группы. - К середине ноября заготовили необходимое количество песко-соляной смеси, соли, песка и асфальто-бетонной крошки для посыпки дорог.

Проблемы при расчистке улиц от снега могут доставить припаркованные на обочинах автомобили. Чтобы этого избежать дорожникам предложили обращаться в Госавтоинспекцию

- Предлагаю, для наведения порядка на зимних городских дорогах, обращаться за помощью в контролирующие органы, устраивать рейды,- сказал председатель Володарской районной территориальной депутатской группы Игорь Болунев.

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ИСТОЧНИК KP.RU