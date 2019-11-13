Карачевская фабрика елочных игрушек возобновила работу
В Карачеве после перерыва возобновила работу известная на всю страну фабрика елочных игрушек. Мастера начали создавать стеклянные шары к новому году. Вся работа - от выдувания шара до упаковки - ручная. Работа на фабрике сезонная - с сентября по декабрь. В это же время сюда приезжают школьники с экскурсиями, туристы.
На предприятии собрана коллекция из 250 елочных игрушек, которые выпускали здесь с 1938 года. Она признана культурным достояние Брянщины, сообщает ГТРК "Брянск". К предстоящим праздникам мастера обновили дизайн.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU