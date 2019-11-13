2019-11-13T12:21:04+03:00
Общество

Карачевская фабрика елочных игрушек возобновила работу

Мастера начали создавать новогодние украшения
Елена РАКОВА
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Работа на фабрике елочных игрушек кипит.Работа на фабрике елочных игрушек кипит.Фото: Мария Дедкова
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В Карачеве после перерыва возобновила работу известная на всю страну фабрика елочных игрушек. Мастера начали создавать стеклянные шары к новому году. Вся работа - от выдувания шара до упаковки - ручная. Работа на фабрике сезонная - с сентября по декабрь. В это же время сюда приезжают школьники с экскурсиями, туристы.

На предприятии собрана коллекция из 250 елочных игрушек, которые выпускали здесь с 1938 года. Она признана культурным достояние Брянщины, сообщает ГТРК "Брянск". К предстоящим праздникам мастера обновили дизайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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