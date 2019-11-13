В полпредстве президента в ЦФО изучат опыт Брянщины по развитию здравоохранения
12 ноября состоялась встреча губернатора Александра Богомаза с помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Антоном Шаклуновым.
Главной темой обсуждения на встрече стали вопросы здравоохранения. Антон Шаклунов отметил, что практики, которые используются в Брянской области для развития медицины, могут быть использованы в других субъектах. Одним из таких примеров является обеспечение молодых специалистов жильем. Особого внимания заслуживает опыт субъекта по подготовке будущих медицинских специалистов. В текущем году в Брянске открылся один из первых в стране предуниверсариев. Заслуживает внимания и программа, предложенная губернатором по проведению капитального ремонта больниц и поликлиник, которая будет включать в себя также обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствии с современными требованиями.
Антон Шаклунов отметил наработки по развитию медицины, которые реализуются на Брянщине. И положительно оценил инициативу губернатора Брянской области, согласно которой сто фельдшерско-акушерских пунктов будут капитально отремонтированы в Брянской области и станут современными медицинскими учреждениями на селе.
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ИСТОЧНИК KP.RU