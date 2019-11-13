Брянцы готовы трудиться дольше и без обеда ради четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-13T11:17:16+03:00

13% респондентов, в основном это директора и владельцы компаний, не видят плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При этом около трети владельцев компаний вовсе не готовы к сокращению

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Больше трудиться и работать без обеденного перерыва готовы брянцы ради перехода на четырехдневку. 48% сотрудников согласны ради этого перехода работать интенсивнее. Еще 32% высказались за увеличение продолжительности рабочего времени, чтобы неделя сократилась на один день. Также 22% опрошенных готовы трудиться без обеденного перерыва. 16% - работать в прежнем режиме, но отказаться от части зарплаты.Такие данные приводит служба Исследований компании HeadHunter.

Судя по данным статистки, 39% опрошенных региона высказались за то, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет.

Однако около 30% владельцев компаний не готовы к такому переходу.

- Оказалось, что для 61% опрошенных основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю будет возможность больше времени проводить с семьей и друзьями, - говорит руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Алена Манохина. – Еще для 61% - это отличная возможность заняться домашними делами. 16% использовали бы дополнительный свободный день, как возможность подработки. 13% респондентов, в основном это директора и владельцы компаний, не видят плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще.

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ИСТОЧНИК KP.RU