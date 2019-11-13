2019-11-13T11:18:54+03:00
Общество

Два брянских медика стали заслуженными врачами России

Указ о присвоении званий подписал президент страны
Мария Дедкова
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Фото: Брянский городской Совет народных депутатов, Брянский областной кожно-венерологический диспансерФото: Брянский городской Совет народных депутатов, Брянский областной кожно-венерологический диспансер
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Двум брянским медикам присвоили звание «Заслуженный врач России». Соответствующий указ подписал глава государства 11 ноября.

Почетного звания удостоилась венеролог областного кожно-венерологического диспансера Наталья Масюк. А также Владимир Харитоненков - главный врач Брянского областного наркологического диспансера.

Коллеги поздравили медиков с заслуженной наградой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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