Два брянских медика стали заслуженными врачами России
Указ о присвоении званий подписал президент страны
Фото: Брянский городской Совет народных депутатов, Брянский областной кожно-венерологический диспансер
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Двум брянским медикам присвоили звание «Заслуженный врач России». Соответствующий указ подписал глава государства 11 ноября.
Почетного звания удостоилась венеролог областного кожно-венерологического диспансера Наталья Масюк. А также Владимир Харитоненков - главный врач Брянского областного наркологического диспансера.
Коллеги поздравили медиков с заслуженной наградой.
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ИСТОЧНИК KP.RU