В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-13T10:19:10+03:00

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала 64-летняя женщина. Автоавария произошла около 20.25 10 ноября на улице Литейной, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, у дома № 2б по улице 50-й Армии водитель автомобиля «БМВ», двигавшийся в направлении улицы Дружбы, сбил пенсионерку. В автоаварии она получила травму головы и перелом бедра.

Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, каб. 9 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-63, 67-03-61.

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ИСТОЧНИК KP.RU