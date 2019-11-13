В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала 64-летняя женщина. Автоавария произошла около 20.25 10 ноября на улице Литейной, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
По версии следствия, у дома № 2б по улице 50-й Армии водитель автомобиля «БМВ», двигавшийся в направлении улицы Дружбы, сбил пенсионерку. В автоаварии она получила травму головы и перелом бедра.
Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, каб. 9 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-63, 67-03-61.
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ИСТОЧНИК KP.RU