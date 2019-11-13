В Брянске на проспекте Московском неизвестный автомобилист сбил пенсионера-нарушителя

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-13T09:52:07+03:00

Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске на проспекте Московском под колеса машины угодил пенсионер. Об этом в Госавтоинспекцию днем 12 ноября сообщили работники скорой помощи. Они забрали в больницу 68-летнего мужчину с переломами ноги.

Пострадавший пояснил, что травму получил в ДТП.

- По предварительной информации, пешехода сбил неустановленный водитель, двигаясь со стороны Советского района в сторону Мясокомбината, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU