Жители Брянской области могут месяц питаться на 3781 рубль

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-13T11:25:40+03:00

По сравнению с прошлым месяцем стоимость продовольственной корзины уменьшилась на 0,4 процента. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Стоимость минимального набора продуктов на месяц в Брянской области в октябре составила 3781 рубль. Такие данные приводит Брянскстат.

По сравнению с прошлым месяцем стоимость продовольственной корзины уменьшилась на 0,4 процента, а с начала года увеличилась на 2,9 процента.

Жители Брянска месяц могут питаться на рублей 3911, 21 рубля, Новозыбкова – 3604, 98 рубля, Клинцов – 3537,34 рубля, а жители Навли – 3742, 98 рубля.

Стоимость продуктовой корзины в Брянске и Клинцах выросла с декабря, а в Новозыбкове и Навле - стала меньше.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU