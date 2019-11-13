В Брянске молодые следователи приняли присягу

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-13T08:43:20+03:00

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В Брянске в торжественной обстановке молодые следователи приняли присягу.

Церемония прошла 12 ноября в следственном управлении Следственного комитета области, сообщают в пресс-службе ведомства. Сотрудники дали клятву на верность стране и народу.

Руководитель следственного управления поздравил молодых работников и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU