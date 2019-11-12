В Брянске пройдут соревнования по самбо
Турнир состоится 15 ноября
Фото: Пресс-служба правительства Брянской области.
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В пятницу, 15 ноября, в Брянске состоятся соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Турнир будет проходить на базе «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» в Фокинском районе. В 11 утра здесь начнется торжественная церемония открытия.
- В соревнованиях примут участие юноши 2005-2006 года рождения, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Они сразятся в десяти весовых категориях
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ИСТОЧНИК KP.RU